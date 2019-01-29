Украина отказалась от наблюдателей из СНГ на выборах президента

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Глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев сообщил, что Украина не пригласила наблюдателей от Содружества для мониторинга избирательной кампании в стране, передает РИА «Новости».

При этом ранее Украина уведомила Исполком СНГ об отказе от наблюдателей из этих стран, хотя не исключалось того, что после объявления даты выборов позиция Киева может измениться.

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«Киев отказался от участия в наблюдении в рамках СНГ, поэтому мы никаких приглашений для наблюдения не получали», — сказал Лебедев.

Выборы президента на Украине состоятся 31 марта 2019 года.

Ранее сообщалось, что Facebook ужесточит контроль над политической рекламой к выборам на Украине.