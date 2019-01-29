Болтон пригрозил Мадуро новыми мерами против Венесуэлы

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Советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон заверил, что Соединенные Штаты будут продолжать использовать все доступные средства для давления на правительство Николаса Мадуро. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По словам Болтона, американская сторона намерена лишить «нелегитимное» правительство дохода, а также обеспечить поддержку лидеру оппозиции Хуану Гуайдо.

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«Соединенные Штаты не позволят Мадуро и его приспешникам продолжать грабить активы народа Венесуэлы», — написал Болтон.

Ранее Мадуро по-английски призвал Трампа «убрать руки» от Венесуэлы.