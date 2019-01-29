Болтон пригрозил Мадуро новыми мерами против Венесуэлы
Советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон заверил, что Соединенные Штаты будут продолжать использовать все доступные средства для давления на правительство Николаса Мадуро. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
По словам Болтона, американская сторона намерена лишить «нелегитимное» правительство дохода, а также обеспечить поддержку лидеру оппозиции Хуану Гуайдо.
Реклама
«Соединенные Штаты не позволят Мадуро и его приспешникам продолжать грабить активы народа Венесуэлы», — написал Болтон.
Ранее Мадуро по-английски призвал Трампа «убрать руки» от Венесуэлы.