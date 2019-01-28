Мадуро захотел встретиться с Трампом на фоне кризиса в Венесуэле

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Венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреаса заявил, что глава Венесуэлы Николас Мадуро готов провести встречу с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает ABC News.

На телеканале отметили, что в Белом доме в настоящее время не отреагировали на заявление венесуэльских властей. Также там напомнили, что при организации такой встречи могут возникнуть проблемы, так как США уже признали оппозиционного лидера Хуана Гуайдо и.о. обязанности президента Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что венесуэльский консул в Майами Скарлет Салазар признала Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы.