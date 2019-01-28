Порошенко разрешил религиозным общинам менять юрисдикцию голосованием

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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об изменении юрисдикции религиозных общин на Украине. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

В пресс-службе отметили, что закон «предусматривает механизмы», которые устанавливают, как религиозные общины могут изменить свою юрисдикцию.

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«Законом установлено, что решение об изменении подчиненности и внесении изменений или дополнений в устав принимается общим собранием религиозной общины», — сообщили представители президента.

Также в пресс-службе добавили, что решение может быть принято только при голосовании двух третей членов общины.

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