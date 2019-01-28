Трамп обрадовался распространению библейской грамотности в школах США

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Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что во многих штатах появляются занятия по изучению Библии.

Американский лидер не уточнил, сколько штатов ввели занятия по библейской грамотности, однако подчеркнул, что ученикам теперь предоставляется возможность изучать Библию.

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«Начинаем возвращаться назад? Отлично!» — написал Трамп.

В 2018 году СМИ сообщали, что на инаугурации Трамп собирался поклясться на своей книге вместо Библии.