AP: большинство американцев не поддерживают внешнюю политику Трампа

Большинство американцев (63% респондентов) не одобряют то, как президент США Дональд Трамп проводит внешнюю политику страны, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на опрос, проведенный совместно с исследовательским центром NORC.

Внешнеполитическую деятельность Трампа поддерживают лишь 35% опрошенных.

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Кроме того, меньше половины американцев (39%) одобряют вывод войск США из Сирии. При этом 35% респондентов заявили, что не одобряют участие США в войнах за рубежом.

Вывод войск из Афганистана поддерживает 41% опрошенных, против — 30% граждан США.

Президент США Дональд Трамп в декабре 2018 года объявил, что боевики «Исламского государства» (организация запрещена в России) потерпели поражение в Сирии, поэтому американские войска будут возвращены домой. Это решение повлекло отставку главы Пентагона Джеймса Мэттиса и критику со стороны союзников США и экспертов по национальной безопасности, добавляет агентство.

«Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России.