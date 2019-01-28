Косачев: Россия прорабатывает сценарий по выходу из Совета Европы

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Россия прорабатывает сценарий возможного выхода из Совета Европы (СЕ) на межведомственном уровне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу международного комитета Совета Федерации Константина Косачева.

Как отмечается, это произошло на фоне заявления о необходимости уплаты Москвой задолженности в размере €66 млн.

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«Последствия (выхода России из ЕС. — «Газета.Ru») будут достаточно серьезными. Такой сценарий прорабатывается сейчас на межведомственном уровне», — сказал Косачев.

Однако он добавил, что Москва заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с СЕ в формате существующих конвенций.

Ранее сообщалось, что в Совфеде ответили на заявление СЕ о долге России.