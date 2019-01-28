«Красные шарфы» и «синие жилеты»: France 24 рассказал об альтернативных протестах в Париже

Сотни людей вышли на улицы Парижа в красных шарфах в знак протеста против беспорядков, которые устраивали члены движения «желтые жилеты», передает телеканал France24.

В выходные во Франции «красные шарфы» и «синие жилеты» начали совместную контрдемонстрацию, говорится в материале. Так, участники протестного движения «желтые жилеты» парализовали во Франции большую часть страны, перекрывая дорожное движение и улицы в Париже и других городах в течение 11 по счету субботы подряд, говорится в материале.

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Участники контрдвижения — «красные шарфы» и «синие жилеты» — выходили с лозунгами, призывающими остановить беспорядки. На их плакатах было написано «Конец насилию», «Хватит», «Стоп, этого достаточно».

Впервые два контрдвижения появились в конце прошлого года в ответ на последствия протестов «желтых жилетов», которые привели к самым серьезным беспорядкам в Париже за десятилетия, говорится в материале. Ущерб от них стоил налогоплательщикам миллионы евро, добавляет телеканал. Поначалу альтернативные «желтым жилетам» движения зародились в социальных сетях, 27 января состоялся их первый митинг на улицах Парижа.