Лавров назвал дату следующей встречи по Сирии в Астане

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал дату следующей встречи по Сирии в казахстанской столице Астане. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, она пройдет в середине февраля.

«Безусловно, очень ценим усилия наших друзей по содействию международным встречам высокого уровня по Сирии», — добавил Лавров.

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Как отмечается, в Казахстане состоялись уже десять раундов переговоров по урегулированию ситуации в республике.

Ранее Arab Weekly сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проиграл российскому коллеге Владимиру Путину на переговорах по Сирии.