Россия и КНДР проведут комиссию по сотрудничеству
Россия и КНДР проведут межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы Минвостокразвития России.
Как отмечается, мероприятие состоится в Москве.
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«Предварительно, межправкомиссия состоится 6 марта в Москве», — сказала собеседница агентства.
Ранее сообщалось, что США попросили Россию помочь с «повесткой дня» на переговорах с КНДР по денуклеаризации.