Sun: Мэй не пойдет на «жесткий» Brexit

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Источник в правительстве Великобритании рассказал, что премьер страны Тереза Мэй пообещала членам кабмина не допустить «жесткого» Brexit. Об этом пишет The Sun.

По словам источника, Мэй не пойдет по пути отсутствия сделки по выходу страны из состава Евросоюза. При этом премьер не готова сделать соответствующее публичное заявление, так как это сделает ее позицию на переговорах с Брюсселем слабее.

Ранее сообщалось, что Мэй не стала спорить с Елизаветой II по Brexit.