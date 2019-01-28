CNN: Хиллари Клинтон рассказала об участии в выборах президента США в 2020 году

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Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон высказалась по поводу своего участие в выборах главы государства в 2020 году. Об этом сообщает CNN.

Как рассказали источники, она заявила своему окружению, что не отказывается от этой идеи.

Уточняется, что три человека подтвердили, что на этой неделе на фоне последних новостей она заявила, что «не закрывает эти двери».

Ранее сообщалось, что независимый американский сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс намерен участвовать в выборах президента США в 2020 году.