Мадуро: Венесуэла преподала большой урок высокомерию США

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Глава Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна, благодаря дипломатическим победам на заседаниях Совбеза ООН, преподала урок американских властям, пытающимся осуществить переворот. Об этом передает ТАСС.

«Венесуэла преподала большой урок высокомерию правительства Соединенных Штатов, которые пытались осуществить государственный переворот в нашей стране», — сказал Мадуро.

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Также Мадуро поблагодарил Россию и Китай за поддержку.

Ранее Мадуро отреагировал на ультиматум от европейских стран.