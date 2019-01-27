В Белом доме назвали причину прекращения шатдауна

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И.о. главы аппарата Белого дома Мик Малвейни рассказал, почему глава США Дональд Трамп прекратил 35-дневный шатдаун, передает РИА «Новости».

По его мнению, Трамп прекратил шатдаун, так как многие демократы признали его правоту в вопросе строительства стены на границе с Мексикой, но не могли действовать из-за бюджетного кризиса.

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Но несмотря на завершение шатдауна, принятое соглашение отразится на уверенности бизнеса, на настроениях на финансовом рынке, сообщает Reuters со ссылкой на данные, предоставленные S&P.

Ранее Трамп заявлял о прекращении шатдауна.