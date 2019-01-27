В НАТО не хотят гражданской войны в Венесуэле

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что нужно сделать все, чтобы не допустить начала гражданской войны в Венесуэле. Об этом он рассказал в интервью Fox News.

По его словам, необходимо остановить насилие в Венесуэле и не допустить войны.

«Все это очень серьезно, многие союзники НАТО пытаются найти решение», — дополнил Столтенберг.

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Ранее сообщалось, что в Венесуэле задержаны почти 500 протестующих.

23 января во время митинга в Каракасе лидер оппозиции Хауана Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, Бразилия, Аргентина, Чили и другие страны. Москва выразила поддержку Мадуро.