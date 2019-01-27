Песков рассказал про необходимые действия Турции в Сирии

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия Турции в приграничной зоне с Сирией не должны угрожать целостности арабской республики, передает ТАСС.

Он напомнил, что в 1998 году страны подписали Аданское соглашение, по которому Турции разрешалось проводить некоторые трансграничные операции против террористов в приграничной зоне.

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«Главное, чтобы эта практика никоим образом не приводила к формированию в приграничных зонах каких-то квазиобособленных территориальных объединений и, таким образом, не угрожала территориальной и политической целостности Сирии», — рассказал Песков.

Ранее глава Турции Тайип Эрдоган пообещал создать в Сирии буферную зону без участия ООН.