Песков рассказал про необходимые действия Турции в Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия Турции в приграничной зоне с Сирией не должны угрожать целостности арабской республики, передает ТАСС.
Он напомнил, что в 1998 году страны подписали Аданское соглашение, по которому Турции разрешалось проводить некоторые трансграничные операции против террористов в приграничной зоне.
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«Главное, чтобы эта практика никоим образом не приводила к формированию в приграничных зонах каких-то квазиобособленных территориальных объединений и, таким образом, не угрожала территориальной и политической целостности Сирии», — рассказал Песков.
Ранее глава Турции Тайип Эрдоган пообещал создать в Сирии буферную зону без участия ООН.