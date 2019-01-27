WP: из гольф-клуба Трампа уволили нелегалов
Около 12 нелегальных иммигрантов уволили из гольф-клуба президента США Дональда Трампа в городе Вестчестер. Об этом сообщает The Washington Post.
По данным издания, администрация гольф-клуба выявила поддельные документы у этих сотрудников.
Как отмечается, один из нелегалов работал в клубе Трампа около 15 лет.
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При этом многие из уволенных сотрудников получали премии за успешную работу.
Ранее сообщалось, что следователь по «российскому делу» Роберт Мюллер перепоручил ФБР дело о нелегалах в гольф-клубе Трампа.