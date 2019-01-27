NYT узнала о контактах Трампа с россиянами до инаугурации

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Президент США Дональд Трамп и его помощники более 100 раз контактировали с россиянами во время выборов 2016 года. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, помощники Трампа якобы контактировали с официальными и частными лицами из России до инаугурации американского лидера.

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Как отмечается, Трамп контактировал с россиянами около шести раз до июля 2016 года.

При этом больше всего «контактов» было у экс-помощника президента США Роджера Стоуна.

Ранее сообщалось, что Трамп отреагировал на арест Стоуна.