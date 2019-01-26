В Венесуэле рассказали об отношении России к происходящему

Один из лидеров оппозиции Венесуэлы, депутат Национального собрания Хуан Пабло Гуанпиа в интервью «Газете.Ru» рассказал о позиции России по отношению к происходящему в Венесуэле.

По его словам, у России также есть свои интересы.

«Однако я полагаю, что, помимо этого, Россия должна также принять во внимание драматическую экономическую и социальную реальность, которую переживает страна», — сказал он.

Депутат добавил, что Венесуэле навязывают нежизнеспособную модель развития, и выразил надежду, что Россия сможет понять «ветер перемен, который сейчас вдохновляет венесуэльцев».