Глава МИД Венесуэлы выразил готовность к диалогу с Трамопом
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что Каракас по-прежнему открыт для диалога с властями Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, страна все еще намерена наладить общение и диалог с правительством президента США Дональда Трампа.
«Это предложение до сих пор в силе», — сказал Арреаса.
23 января во время митинга в Каракасе Гуайдо объявил себя временным президентом страны. В Венесуэле по сей день продолжаются акции протеста против действующего президента Николаса Мадуро.
Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада и другие страны. Ряд стран ЕС поставил Мадуро ультиматум, согласно которому глава страны должен в восьмидневный срок объявить о выборах, иначе они поддержат Гуайдо. Официальная Москва выразила поддержку Мадуро.
Ранее сообщалось, что Китай в ООН призвал не вмешиваться в дела Венесуэлы.