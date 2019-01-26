Гуайдо назвал сроки проведения выборов в Венесуэле

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Объявивший себя временным президентом Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что досрочные президентские выборы в стране могут состояться в промежутке от шести месяцев до одного года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также напомнил, что у президента Венесуэлы Николаса Мадуро есть восемь дней для того, чтобы назначить выборы в стране. Такой ультиматум ему поставили ряд стран-членов ЕС. В противном случае они намерены признать Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

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«Выборы могут быть через шесть, девять, двенадцать месяцев», — сказал Гуайдо.

23 января во время митинга в Каракасе Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, Бразилия, Аргентина, Чили и другие страны. Москва выразила поддержку Мадуро.