США созвали заседание Совбеза ООН по Венесуэле

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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США созвали заседание Совета безопасности ООН для дестабилизации ситуации в Венесуэле, передает РИА «Новости».

Он отметил, что США созвали заседание, чтобы «навязать этой стране свои подходы и рецепты решения проблем, с которыми она сталкивается в последнее время».

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«Сожалеем, что в эти нечистоплотные игры Вашингтон втягивает Совет безопасности», — добавил Небензя.

Ранее МИД России обвинил Вашингтон в нагнетании ситуации в Венесуэле.