США созвали заседание Совбеза ООН по Венесуэле
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США созвали заседание Совета безопасности ООН для дестабилизации ситуации в Венесуэле, передает РИА «Новости».
Он отметил, что США созвали заседание, чтобы «навязать этой стране свои подходы и рецепты решения проблем, с которыми она сталкивается в последнее время».
Реклама
«Сожалеем, что в эти нечистоплотные игры Вашингтон втягивает Совет безопасности», — добавил Небензя.
Ранее МИД России обвинил Вашингтон в нагнетании ситуации в Венесуэле.