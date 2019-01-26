Минкульт Украины обязал несколько организаций сменить название

Министерство культуры Украины опубликовало перечень религиозных организаций, которые обязаны изменить названия.

Список опубликован в правительственной газете «Урядовый курьер».

В список попали Русская (Российская) Истинно-Православная церковь (РИПЦ), Русская (Российская) Старообрядческая Церковь (Беспоповское согласие), Украинская Православная Церковь (в единстве с Русской Православной Церковью (УПЦ), Русская (Российская) Древлеправославная Церковь (РДЦ Новозыбковское согласие), Русская (Российская) Православная Старообрядческая Церковь (РПСЦ)».

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В декабре на Украине вступил в силу закон, который может лишить каноническую УПЦ ее названия. В соответствии с документом, у канонической Украинской православной церкви будет четыре месяца на то, чтобы изменить название и внести соответствующие изменения в устав.

В УПЦ заявили, что намерены обратиться в Конституционный суд в связи с принятием документа.