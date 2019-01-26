Украина потребовала убрать данные о российских корнях Роксоланы

Турецкие власти по требованию Украины убрали с информационного стенда для туристов в Стамбуле сведения о российском происхождении Роксоланы, жены османского султана Сулеймана Великолепного, передает РИА «Новости».

Украинское посольство заявило, что таким образом «восстанавливает историческую правду».

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«После обращения посольства Украины в Турции турецкая сторона сняла текст надписи о якобы российском происхождении жены султана Сулеймана I Роксоланы возле ее могилы в мечети Сулеймание», — сообщило посольство.

Роксолана — жена Сулеймана Великолепного, мать султана Селима II. Согласно польской литературной традиции, ее настоящее имя Александра, она была дочерью священника из Рогатина (ныне город на территории Ивано-Франковской области Украины) Гаврилы Лисовского. В украинской литературе XIX века ее именуют Анастасией.

Была захвачена в плен во время набега крымских татар и отвезена в Стамбул, где стала невольницей султана Сулеймана Великолепного. Благодаря уму и обаянию она стала любимой женой Сулеймана, а затем — султаншей.