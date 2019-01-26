Telegraph попросил прощения у Меланьи Трамп

Первая леди США Меланья Трамп во время интервью Fox News на авианосце USS George H.W., 12 декабря... Fox News

Британское издание The Telegraph принесло извинения первой леди США Меланье Трамп за оскорбляющую ее публикацию, вышедшую 19 января.

Извинения опубликованы на сайте издания.

В частности, издание принесло извинения за искажение фактов о семье Меланьи и о ее обучении в университете.

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Также издание признало, что «госпожа Трамп была успешной профессиональной моделью до того, как встретила своего супруга и получала работу без его содействия».

Издание также выразило готовность выплатить компенсацию первой леди.