Telegraph попросил прощения у Меланьи Трамп

Британское издание The Telegraph принесло извинения первой леди США Меланье Трамп за оскорбляющую ее публикацию, вышедшую 19 января.

Извинения опубликованы на сайте издания.

В частности, издание принесло извинения за искажение фактов о семье Меланьи и о ее обучении в университете.

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Также издание признало, что «госпожа Трамп была успешной профессиональной моделью до того, как встретила своего супруга и получала работу без его содействия».

Издание также выразило готовность выплатить компенсацию первой леди.