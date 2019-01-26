Захарова отреагировала на заявления Франции, ФРГ и Испании по Венесуэле

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления Франции, ФРГ и Испании о готовности признания Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

«Заявления делаются не только идентичные, но даже в одно и то же время», — написала в фейсбуке Захарова, отметив, что все они похожи на «хор».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Испании Педро Санчес и заместитель официального представителя правительства Германии Мартина Фиц сделали заявления, что готовы признать нового главу Венесуэлы, если действующий президент республики Николас Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней.