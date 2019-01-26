Эксперт оценил прекращение шатдауна в США

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Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин прокомментировал приостановку шатдауна в США. Об этом сообщает RT.

По его словам, данное решение поможет снизить социальную напряженность. Однако это вовсе не означает, что американский президент Дональд Трамп откажется от своих планов по строительству стены на границе с Мексикой.

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«Он (Трамп. — «Газета.Ru») воспользовался затянувшимся шатдауном, чтобы продемонстрировать свою решимость. Он обозначил свои интересы, обозначил их громко», — сказал Ярыгин.

Эксперт подчеркнул, что Трамп будет использовать все возможности для достижения своей цели, поскольку этот проект связан с его политическим имиджем. В частности, не исключена возможность введения чрезвычайного положения в южных штатах.

Ранее сообщалось, что Трамп подписал бюджет до 15 февраля.