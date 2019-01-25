Мадуро заявил о готовности к встрече с Гуайдо
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов к встрече с лидером оппозиции страны Хуаном Гуайдо. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Если надо будет прийти голым — я приду, я готов к диалогу», — сказал Мадуро.
По его словам, он готов к встрече с Гуайдо «когда и где угодно».
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Он также добавил, что у правительства Венесуэлы всегда есть канал диалога с оппозицией.
Ранее сообщалось, что Мадуро пообещал остаться президентом Венесуэлы до 2025 года.