Постпред Британии при ООН рассказала о своей «русской шапке»

Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс в твиттере похвасталась своей «русской шапкой».

По ее словам, она носит эту шапку в сильные морозы.

Она также добавила, что ее шапка «очень понравилась» главе МИД России Сергею Лаврову.

Пирс подчеркнула, что Лавров оценил «русскую шапку» во время ее визита в Москву.

Ранее постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов назвал ситуацию в Британии «глубоким политическим кризисом».