Кандидат в президенты Украины захотел пересмотреть работу с МВФ

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Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко заявил, что кредитная программа сотрудничества между Киевом и Международным валютным фондом (МВФ) должна быть пересмотрена. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, нынешние власти Украины поразила «кредитная наркомания».

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Он также добавил, что работа Украины с МВФ должна быть пересмотрена после президентских выборов.

Бойко подчеркнул, что в настоящее время политика Киева «толкает» страну к дефолту.

Ранее СМИ назвали дату выдвижения украинского лидера Петра Порошенко кандидатом в президенты.