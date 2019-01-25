Кандидат в президенты Украины захотел пересмотреть работу с МВФ
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко заявил, что кредитная программа сотрудничества между Киевом и Международным валютным фондом (МВФ) должна быть пересмотрена. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, нынешние власти Украины поразила «кредитная наркомания».
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Он также добавил, что работа Украины с МВФ должна быть пересмотрена после президентских выборов.
Бойко подчеркнул, что в настоящее время политика Киева «толкает» страну к дефолту.
Ранее СМИ назвали дату выдвижения украинского лидера Петра Порошенко кандидатом в президенты.