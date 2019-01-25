Жириновского заподозрили в посягательстве на целостность Украины
Украинская генпрокуратура занимается расследованием дела в отношении депутата Госдумы и лидера ЛДПР Владимира Жириновского, связанного с посягательством на неприкосновенность и территориальную ценность страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что 22 января было составлено сообщение, в котором речь шла о подозрениях в преступлении по ч. 3 ст. 110 УК.
Уточняется, что основанием для таких обвинений стали выступления политика на митингах и по телевидению, в ходе которых он выступал за то, чтобы «присоединить территорию Крыма и юго-восточных областей Украины к Российской Федерации».
Ранее Жириновского вызвали на допрос в СБУ.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.