«Стена позора»: NYT рассказала о последствиях миграционной политики Трампа

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Пограничная конструкция, которую на границе с Мексикой намерен построить президент США Дональд Трамп, станет «стеной позора», пишет колумнист The New York Times Джеймел Боуи.

По его словам, мексиканская стена Трампа станет напоминанием о расовой вражде. Многие сторонники строительства пограничной стены используют эту идею в качестве расистского лозунга.

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«Именно поэтому, несмотря на боль и страдания, вызванные продолжительным шатдауном, демократы вправе сопротивляться любой сделке с Белым домом, которая включает финансирование его строительства», — пишет Боуи.

Колумнист отмечает, что $5,7 млрд на «стену» это будет не компромиссом, а почти капитуляцией перед курсом Трампа в рамках миграционной политики.

Кроме того, автор отмечает, что возведение своеобразного пограничного барьера не станет решением для политических конфликтов и экономического кризиса, которое вынуждает мигрантов ехать в Соединенные Штаты.

Стена — символ отчуждения, напоминает Боуи. Даже если будет построена лишь ее часть, то она станет современным памятником «худшему наследию» американской нации.