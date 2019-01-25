В МИД Германии рассказали, кого поддерживают в Венесуэле
Глава немецкого МИДа Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо. Об этом сообщает Deutsche Welle.
По словам министра, немецкая сторона призывает к проведению новых выборов в стране.
«Мы не нейтральны в этом вопросе, а скорее поддерживаем то, что делает Гуайдо», — сказал Маас.
Он добавил, что на территорию Венесуэлы должно вернуться конституционное право.
Ранее сообщалось, что более 360 человек задержали во время протестов в Венесуэле.
В Венесуэле с 21 января проходят акции протеста против политики лидера страны Николаса Мадуро из-за тяжелой экономической ситуации. Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе 23 января. К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали такие страны, как США, Канада, Бразилия, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Грузия и Перу. Россия выразила поддержку Мадуро.