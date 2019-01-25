В МИД Германии рассказали, кого поддерживают в Венесуэле

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Глава немецкого МИДа Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам министра, немецкая сторона призывает к проведению новых выборов в стране.

«Мы не нейтральны в этом вопросе, а скорее поддерживаем то, что делает Гуайдо», — сказал Маас.

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Он добавил, что на территорию Венесуэлы должно вернуться конституционное право.

Ранее сообщалось, что более 360 человек задержали во время протестов в Венесуэле.

В Венесуэле с 21 января проходят акции протеста против политики лидера страны Николаса Мадуро из-за тяжелой экономической ситуации. Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе 23 января. К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали такие страны, как США, Канада, Бразилия, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Грузия и Перу. Россия выразила поддержку Мадуро.