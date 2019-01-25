СМИ узнали дату и место выдвижения Порошенко кандидатом в президенты

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Выдвижение кандидатом в президенты Украины действующего главы государства Петра Порошенко состоится 29 января. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.

По информации издания, выдвижение Порошенко произойдет в Международном выставочном центре в Киеве.

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Как рассказали источники, Порошенко пойдет на выборы самовыдвиженцем.

Предполагается, что на месте будут присутствовать все члены правительства, включая украинского премьер-министра Владимира Гройсмана, а также мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что шоумен и актер Владимир Зеленский подал документы в украинский ЦИК для регистрации кандидатом на пост президента Украины.