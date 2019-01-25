В Китае решили не опровергать слова Сороса о враге «открытых обществ» Си Цзиньпине

<img src="//img.gazeta.ru/files3/247/10690247/RTR2YUW7-pic905-895x505-38316.jpg">

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин отреагировала на слова американского миллиардера и финансиста Джордж Сороса, назвавшего китайского лидера Си Цзиньпина «самым опасным противником открытых обществ», передает РИА «Новости».

По ее словам, в ведомстве знают об этом заявлении. Чуньин подчеркнула, что очевидно, кто «кто открывает двери и строит дороги».

Реклама

«Заявления отдельных лиц, в которых черное выдается за белое, искажаются факты, абсолютно бессмысленные и не заслуживают даже опровержения», — сказала Чуньин.

Она выразила надежду на то, что Соединенные Штаты будут справедливо и объективно оценивать китайскую сторону.

Ранее Сорос объявил лидера КНР главным врагом «открытых обществ».