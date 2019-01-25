В Госдуме ответили на заявление Совета Европы о сумме долга России

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Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков дал комментарий после того, как стала известна сумма долга российской стороны перед Советом Европы. Об этом сообщает RT.

По словам Новикова, итог обсуждения этого вопроса с Советом Европы будет зависеть от готовности организации выстраивать отношения с российской стороной.

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«Что касается Запада, то, независимо от того, в каких формах, организационных или правовых, формулировалось его мнение в отношении России, всегда использовался любой повод для того, чтобы выдвинуть те или иные претензии в отношении нашей страны», — сказал Новиков.

Он добавил, что действия западных структур, в том числе и НАТО, связаны с попыткой оказывать давление на Россию.

Ранее пресс-секретарь генсека СЕ Дэниель Хольтген заявил, что задолженность России перед Советом Европы составляет около €60 млн.