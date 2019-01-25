Лавров рассмешил окружающих «вежливым обращением» с микрофоном
Глава российского МИДа Сергей Лавров во время встречи с алжирским коллегой Абделькадером Мессахелем рассмешил окружающих реакцией на «назойливый» микрофон. Ролик опубликован RT.
На видеоролике видно, как звукооператор старается протянуть штангу с микрофоном как можно ближе к министру. При этом микрофон дергается. Заметив это, Лавров схватил его и потряс, имитируя рукопожатие.
Ранее Лавров пошутил, что политику Запада можно сравнить с супружеской изменой.