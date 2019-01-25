Лавров рассмешил окружающих «вежливым обращением» с микрофоном

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Глава российского МИДа Сергей Лавров во время встречи с алжирским коллегой Абделькадером Мессахелем рассмешил окружающих реакцией на «назойливый» микрофон. Ролик опубликован RT.

На видеоролике видно, как звукооператор старается протянуть штангу с микрофоном как можно ближе к министру. При этом микрофон дергается. Заметив это, Лавров схватил его и потряс, имитируя рукопожатие.

Ранее Лавров пошутил, что политику Запада можно сравнить с супружеской изменой.