NBC: зятю Трампа дважды отказывали в доступе к секретам США

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Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и сотрудники Белого дома, которые отвечают за безопасность, дважды отказывали Джареду Кушнеру, зятю президента США Дональда Трампа, в доступе к совершенно секретной информации. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

Источники рассказали, что Кушнер не смог получить доступ к секретным сведениям, так как у сотрудников ФБР, которые проверяют личную историю просящих доступа к гостайне, вызывали подозрение обширные международные связи зятя Трампа. При этом, добавили источники NBC, в 2017 году Кушнер все-таки смог около 30 раз получить данные, которые не являются совершенно секретными.

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Доступа к сведениям, которые составляют высшую гостайну США, Кушнер, по информации NBC, не получил.

В прошлом году сообщалось, что Кушнеру понизили уровень доступа к секретным данным.