AP: экс-адвокат Трампа согласился выступить перед конгрессом США

Майкл Коэн, бывший адвокат президента США Дональда Трампа, согласился дать показания американскому конгрессу. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на юристов Коэна, передает US News.

Новость дополняется.