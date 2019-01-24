NBC: Манафорт добился права приходить в суд в костюме
Бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт добился права приходить в суд в костюме, а не в тюремной робе. Об этом сообщает NBC News.
По данным телеканала, суд в Вашингтоне разрешил Манафорту приходить на слушания в костюме.
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Как отмечается, в октябре прошлого года суд в Виргинии запретил Манафорту посещать заседания не в тюремной робе.
Ранее СМИ сообщили, что Манафорт хвастался возможностью назначать нужных людей в администрацию Трампа.