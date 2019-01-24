В МИД Венесуэлы рассказали, кто стоит за переворотом в стране

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Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреса заявил, что за государственным переворотом в стране стоят власти США. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Кажется, что государственные перевороты в Латинской Америке всегда продвигали правительства США. Как-то сам президент (Боливии) Эво Моралес сказал, что единственная страна в полушарии, где не было переворота — это США, поскольку в Вашингтоне нет посольства США», — рассказал Арреса.

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Он отметил, что в данном случае Вашингтон не стоял за переворотом, а был «на переднем крае».

Ранее сообщалось, что министерство нефти Венесуэлы назвало Николаса Мадуро законным президентом.