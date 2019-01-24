Порошенко предостерег политиков от спекуляций на тему Донбасса
Президент Украины Петр Порошенко предостерег украинских политиков от спекуляций на тему быстрого мира в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, украинские политики не должны обещать народу Украины «мир» в Донбассе.
Он также добавил, что настаивает на введении международной миротворческой миссии в Донбасс с 2015 года.
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Порошенко подчеркнул, что ему удалось заручиться поддержкой США, Великобритании и Франции.
Ранее сообщалось, что Порошенко предупредил Украину об опасностях популизма.