Порошенко предостерег политиков от спекуляций на тему Донбасса

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Президент Украины Петр Порошенко предостерег украинских политиков от спекуляций на тему быстрого мира в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, украинские политики не должны обещать народу Украины «мир» в Донбассе.

Он также добавил, что настаивает на введении международной миротворческой миссии в Донбасс с 2015 года.

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Порошенко подчеркнул, что ему удалось заручиться поддержкой США, Великобритании и Франции.

Ранее сообщалось, что Порошенко предупредил Украину об опасностях популизма.