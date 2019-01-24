В Раде пригрозили «вернуть» Кавказ и Кубань силой

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Депутат Верховной рады Андрей Билецкий заявил, что Украине придется «вернуть» Кубань и Кавказ силой. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Кавказ якобы является частью украинской территории.

Он также добавил, что на Кубани есть «высокий уровень национального украинского сознания».

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Билецкий подчеркнул, что жители данных территорий не заинтересованы в «возвращении» в состав Украины.

Ранее сообщалось, что на Украине придумали очередной план «возвращения» Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.