МИД Британии назвал Мадуро нелегитимным лидером Венесуэлы

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Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро является нелегитимным лидером страны. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Британия обеспокоенно ситуацией в Венесуэле.

Он также добавил, что выборы президента в Венесуэле были «никуда не годными».

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Хант подчеркнул, что Лондон поддерживает лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон намерен «отрезать» Мадуро от всех источников дохода.