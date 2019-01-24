Британия объявила о поддержке лидера оппозиции Венесуэлы

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Правительство Великобритании объявило о поддержке лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, Лондон поддержал демократически избранную Национальную ассамблею Венесуэлы и ее председателя Гуаидо.

Как отмечается, власти Британии назвали «неприемлемым» решение президента Венесуэлы Николаса Мадуро разорвать дипсвязи с США.

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При этом Лондон также призвал к поиску «дипломатического» решения ситуации в Венесуэле.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о необходимости проведения в Венесуэле новых президентских выборов.