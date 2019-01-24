NBC объяснил, почему Трамп пытается свергнуть режим Мадуро

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Президент США Дональд Трамп долгое время выступает за смену режима в Венесуэле, по словам американских дипломатов в регионе, передает американский телеканал NBC News.

Один из высокопоставленных чиновников администрации Трампа объяснил журналистам, почему администрация выступает против Мадуро, а не других «диктаторов» из Турции, Саудовской Аравии, России или Филиппин, рассказывает NBC. На это чиновник ответил, что в сентябре 2001 года в Лиме 33 из 34 стран Западного полушария подписали декларацию о приверженности демократии.

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На фоне хаоса в Вашингтоне Трамп в значительной степени передал руководство политикой по Венесуэле сенатору-республиканцу от штата Флорида Марко Рубио, которого телеканал называет «ответственным лицом администрации за избавление от Мадуро».

Критики говорят, что подписанная в Лиме декларация не оправдывает сотрудничество Трампа с другими тоталитарными режимами по всему миру. Однако в случае с Венесуэлой администрация Трампа находится в хорошей компании: действия оппозиционера, провозгласившего себя президентом Венесуэлы, Хуана Гуайдо были одобрены Организацией американских государств и Канадой вместе с большинством ведущих стран Южной Америки, подчеркивает телеканал.

Аналитики говорят, что у международного сообщества не было иного выбора, кроме как признать Гуайдо временным лидером после того, как Мадуро утратил легитимность из-за попыток сфальсифицировать выборы 2018 года и покушение на гражданские свободы, отмечается в материале.

Теперь, если Мадуро подавит оппозицию, главный вопрос будет заключаться в том, отправит ли Трамп американских военных в Венесуэлу, говорится в материале.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали 13 стран: США, Канада, Грузия, Бразилия, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу. Россия выразила поддержку Мадуро.

Среди участников протеста уже есть задержания, по последним данным 16 человек погибли.