Януковича оправдали по статье о попытке изменения границ Украины

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Оболонский районный суд Киева оправдал бывшего президента Украины Виктора Януковича по эпизоду о попытке изменения границ страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Судья заявил, что предоставленные стороной обвинения доказательства не свидетельствуют о вине экс-президента в преступлении, предусмотреннм «частью 5 статьи 27 (пособничество — ред.), частью 3 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которое привело к гибели людей или других тяжелых следствий — ред.) УК Украины».

При этом Януковича признали виновным по делу о госизмене.