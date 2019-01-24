В ПАСЕ утвердили резолюцию по Керченскому проливу

<img src="//img.gazeta.ru/files3/511/12129511/20161011_sha_c162_630-pic905-895x505-15646.jpg">

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) на заседании 24 января приняли резолюцию по ситуации в Керченском проливе, передает РИА «Новости».

Сообщается, что российская делегация в работе над документом не принимала участия. Также и украинской стороне не удалось внести поправку, согласно которой задержанные моряки считались бы «военнопленными».

Реклама

Отмечается, что ПАСЕ в резолюции призывает Россию и Украину воздержаться от обострения конфликта.

«Ассамблея настоятельно призывает Россию немедленно освободить украинских военных и обеспечить им медицинскую помощь и необходимую юридическую и/или консульскую помощь…», — говорится в резолюции.

Ранее сообщалось, что в ПАСЕ объяснили причину исключения Украины из комитета по снятию санкций.

25 ноября 2018 года украинские военные суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли со стороны Черного моря в российские территориальные воды у берегов Крыма. В ФСБ России заявили, что украинские корабли опасно маневрировали и не подчинялись требованиям. По словам представителей Украины, российские пограничные катера осуществили «откровенно агрессивные действия».