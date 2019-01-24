Премьер Испании предложил способ урегулирования кризиса в Венесуэле

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Премьер-министр Испании Педро Санчес в ходе телефонного разговора с венесуэльским оппозиционным лидером Хуаном Гуайдо заявил, что «идеальным и естественным» способом урегулирования кризиса в Венесуэле стали бы выборы главы государства. Об этом пишет El Pais.

Уточняется, что беседа Санчеса и Гуайдо длилась около десяти минут.

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При этом испанский премьер отметил, что не сомневается в легитимности власти Гуайдо и Национальной ассамблеи Венесуэлы.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января объявил себя временным главой государства.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали 13 стран: США, Канада, Бразилия, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Грузия, Парагвай и Перу. Россия выразила поддержку Мадуро.

Среди участников протеста уже есть задержания, по последним данным 16 человек погибли.

Ранее Bloomberg рассказал о борьбе за власть в Венесуэле.