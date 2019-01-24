Премьер Испании предложил способ урегулирования кризиса в Венесуэле
Премьер-министр Испании Педро Санчес в ходе телефонного разговора с венесуэльским оппозиционным лидером Хуаном Гуайдо заявил, что «идеальным и естественным» способом урегулирования кризиса в Венесуэле стали бы выборы главы государства. Об этом пишет El Pais.
Уточняется, что беседа Санчеса и Гуайдо длилась около десяти минут.
При этом испанский премьер отметил, что не сомневается в легитимности власти Гуайдо и Национальной ассамблеи Венесуэлы.
Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января объявил себя временным главой государства.
К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали 13 стран: США, Канада, Бразилия, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Грузия, Парагвай и Перу. Россия выразила поддержку Мадуро.
Среди участников протеста уже есть задержания, по последним данным 16 человек погибли.
Ранее Bloomberg рассказал о борьбе за власть в Венесуэле.