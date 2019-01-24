«Сделать врагом народа»: в Совфеде отреагировали на признание вины Януковича

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал признание экс-президента Украины Виктора Януковича виновным в госизмене. Об этом сообщает RT.

Он подчеркнул, что киевский суд якобы находится под полным контролем действующей власти. В связи с этим было принято решение, которое выгодно «правящей верхушке».

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«А ей необходимо в преддверии выборов окончательно сделать Януковича врагом народа, чтобы все силы, которые в него верят, отдали свои голоса за Порошенко», — отметил Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что Янукович находится на территории России, которая не выдает граждан, если им грозит «политическая расправа». Решение суда он назвал «противозаконным».

Ранее сообщалось, что Виктор Янукович признан виновным по делу о госизмене.